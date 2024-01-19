Занин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занин Григорий

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Занин Егор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Занин Андрей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Занин Фома Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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