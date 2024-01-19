Занин Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Занин Егор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Занин Фома Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно