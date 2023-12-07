Ильиных Осип Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Ильиных Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея Осиповна
Мать ребёнка: Ильиных Авдотья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ильиных, Иркутская область
Смерть
Неизвестно