Ильиных Осип Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Осип Агапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ильиных Василий Осипович

Мать ребёнка: Ильиных Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея Осиповна

Мать ребёнка: Ильиных Авдотья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Авдотья Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Ильиных, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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