Полонянкина (Мусихина) Анна Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Мусихина) Анна Димитриевна

Место рождения

Сурики, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Мусихин Димитрий Никитич

Мать: не указана

Сурики, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Полонянкин Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
11.06.1914

Сын: Полонянкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Владимирович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Полонянкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
01.09.1918

Сын: Полонянкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Владимирович

Сурики, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сурики, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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