Полонянкина (Мусихина) Анна Димитриевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Мусихин Димитрий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1908
Рождение ребёнка
11.06.1914
Сын: Полонянкин Павел Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Владимирович
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1916
Сын: Полонянкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
01.09.1918
Сын: Полонянкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно