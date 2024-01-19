Дудова (Гурова) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудова (Гурова) Василиса Ивановна

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гуров Иван Яковлев

Мать: Гурова Акулина Сергеевна

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1860

Муж: Дудов Лука Дмитриев

д. Танковка, Тамбовская губ.
Мк осиновка Иван яковлев дудов Яков Устинов Дудов Зот Иванов Гуров Иосиф Яковлев гуров
Рождение ребёнка
20.04.1862

Дочь: Александра Лукьянова

Отец ребёнка: Дудов Лука Дмитриев

д. Танковка, Тамбовская губ.
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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