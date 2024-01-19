Дудова (Гурова) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Гуров Иван Яковлев
Мать: Гурова Акулина Сергеевна
Бракосочетание
1860
Муж: Дудов Лука Дмитриев
д. Танковка, Тамбовская губ.
Мк осиновка Иван яковлев дудов Яков Устинов Дудов Зот Иванов Гуров Иосиф Яковлев гуров
Рождение ребёнка
20.04.1862
Дочь: Александра Лукьянова
Отец ребёнка: Дудов Лука Дмитриев
д. Танковка, Тамбовская губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно