Марченко Иван Семенович
Место рожденияст. Третьяково, Алтайский край
Дата рождения1905
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Марченко Семён
Мать: Авдотья
ст. Третьяково, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Марченко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Вакулина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Марченко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Пилецкая Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Марченко Елена Ивановна
станция Третьяково, Локтевского района, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Смерть
1961