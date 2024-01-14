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Марченко Иван Семенович

Место рождения

ст. Третьяково, Алтайский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Марченко Семён

Мать: Авдотья

ст. Третьяково, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Марченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Марченко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Вакулина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Марченко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Пилецкая Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Марченко Елена Ивановна

станция Третьяково, Локтевского района, СССР
Работа или профессия
Неизвестно
конюх
Смерть
1961
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