Курбатова Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Курбатов Григорей Леонтьев
Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Леонтьева
Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов
Рождение ребёнка
03.08.1838
Дочь: Агриппина Леонтьева
Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов
Рождение ребёнка
03.09.1843
Дочь: Кушпелева Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно