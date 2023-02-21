Курбатова Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова Анна Афонасьева

Курбатова Анна Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Курбатов Викула Леонтьев

Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Курбатов Григорей Леонтьев

Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Леонтьева

Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Семен Леонтьев

Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1838

Дочь: Агриппина Леонтьева

Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1843

Дочь: Кушпелева Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Курбатов Леонтей Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Леонтей Степанов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close