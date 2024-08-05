Абдулин Тахиятулла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдулин Тахиятулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулина Васижямал

Рождение ребёнка
14.08.1944

Сын: Абдулин Шамиль Тахиятуллович

Мать ребёнка: Абдулина Васижямал

Первоуральск
Рождение ребёнка
1947

Сын: Абдулин Зимак Тахиятуллович

Мать ребёнка: Абдулина Васижямал

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Абдулина Сания Тахиятулловна

Мать ребёнка: Абдулина Васижямал

Рождение ребёнка
1952

Сын: Абдулин Мавлявий Тахиятуллович

Мать ребёнка: Абдулина Васижямал

Смерть
Неизвестно

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