Абдулин Тахиятулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулина Васижямал
Рождение ребёнка
14.08.1944
Сын: Абдулин Шамиль Тахиятуллович
Мать ребёнка: Абдулина Васижямал
Первоуральск
Рождение ребёнка
1947
Сын: Абдулин Зимак Тахиятуллович
Мать ребёнка: Абдулина Васижямал
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Абдулина Сания Тахиятулловна
Мать ребёнка: Абдулина Васижямал
Рождение ребёнка
1952
Сын: Абдулин Мавлявий Тахиятуллович
Мать ребёнка: Абдулина Васижямал
Смерть
Неизвестно