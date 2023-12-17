Панин Участники Войны Безвести Пропавшие
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Иван ???? Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Панин Ефим Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана