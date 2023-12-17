Панин Участники Войны Безвести Пропавшие — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Участники Войны Безвести Пропавшие

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Иван ???? Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Панин Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Панин Ефим Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Панин Семён Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Панин Филипп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

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