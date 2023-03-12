Волк Плясунова (Кулижанкова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волк Плясунова (Кулижанкова) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Кулижанков Илья

Мать: Кулижанкова Устинова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волк Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Волк Геннадий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Волк Геннадий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плясунов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Плясунов Владимир Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Плясунов Владимир Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плясунов Федор Владимирович

Отец ребёнка: Плясунов Владимир Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волк Геннадий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плясунов Владимир Неизвестно

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