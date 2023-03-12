Волк Плясунова (Кулижанкова) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волк Геннадий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Волк Геннадий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плясунов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Плясунов Владимир Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Плясунов Владимир Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плясунов Федор Владимирович
Отец ребёнка: Плясунов Владимир Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно