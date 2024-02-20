Удод (Назаренко) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Назаренко) Дарья Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

03.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1882

Отец: Назаренко Иоанн / Иван / Родионович

Мать: Агафия Павлова

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1900

Муж: Удод Григорий Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 191,зап.№ 5,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Григориева

Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
28.12.1907

Дочь: Мария Григориева

Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Удод Прокофий Григориев

Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: Анна Григориева

Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович

Петропавловка, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
31.10.1913

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович

Петропавловка, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
19.03.1917

Дочь: Евдокия Григориева

Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович

Петропавловка, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно
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