Удод (Назаренко) Дарья Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения03.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1882
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
16.01.1900
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловское
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 191,зап.№ 5,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Григориева
Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
28.12.1907
Дочь: Мария Григориева
Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
25.02.1910
Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: Анна Григориева
Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович
Петропавловка, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
31.10.1913
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович
Петропавловка, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
19.03.1917
Дочь: Евдокия Григориева
Отец ребёнка: Удод Григорий Иванович
Петропавловка, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно