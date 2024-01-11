Муратов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1955

Сын: Муратов Николай Александрович

Мать ребёнка: Муратова Тамара

Рождение ребёнка
24.07.1959

Сын: Муратов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Муратова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Тамара

Смерть
Неизвестно
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