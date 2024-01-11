Муратов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1955
Сын: Муратов Николай Александрович
Мать ребёнка: Муратова Тамара
Рождение ребёнка
24.07.1959
Сын: Муратов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Муратова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муратова Тамара
Смерть
Неизвестно