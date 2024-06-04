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Балакова Марья Дмитриева

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1866

Муж: Балаков Осип Тимофеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866

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