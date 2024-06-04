Бирюков Фадей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Шейнова (Бирюкова) Татьяна Фадеева
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Бирюкова) Авдотья Фадеева
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Бирюкова) Соломонида Фадеева
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Бирюкова) Лукерья Фадеева
Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева
Смерть
После 1857