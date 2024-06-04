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Бирюков Фадей Григорьев

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Бирюков Григорий Афанасьев

Мать: Бирюкова (Бровякова) Федосья Герасимова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Федосья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Шейнова (Бирюкова) Татьяна Фадеева

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бирюков Василий Фадеев

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Бирюкова) Авдотья Фадеева

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Бирюкова) Соломонида Фадеева

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Бирюкова) Лукерья Фадеева

Мать ребёнка: Бирюкова Федосья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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