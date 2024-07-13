Лыскова Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1906
Рождение ребёнка
31.08.1907
Сын: Чернаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Чернаков Василий Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1911
Сын: Чернаков Семён Васильевич
Отец ребёнка: Чернаков Василий Павлович
Смерть
Неизвестно