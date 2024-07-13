Лыскова Вера Сергеевна Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лыскова Вера Сергеевна

Место рождения

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1877 и 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Митинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
18.10.1906

Муж: Чернаков Василий Павлович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1907

Сын: Чернаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Чернаков Василий Павлович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1911

Сын: Чернаков Семён Васильевич

Отец ребёнка: Чернаков Василий Павлович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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