Рудоменко Авксентий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоменко Авксентий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

До ?.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рудоменко Максим Герасимович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Рудоменко Варвара Авксентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1865 ст.

Дочь: Рудоменко Неонила Авксентьевна

Мать ребёнка: Рудоменко Анисья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9RG?i=74&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.10.1867 ст.

Сын: Рудоменко Яков Авксентьевич

Мать ребёнка: Рудоменко Анисья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MH-K?i=555&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоменко Анисья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.11.1897
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