Рудоменко Авксентий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиДо ?.11.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Рудоменко Максим Герасимович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Рудоменко Варвара Авксентьевна
Рождение ребёнка
28.10.1865 ст.
Дочь: Рудоменко Неонила Авксентьевна
Мать ребёнка: Рудоменко Анисья Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9RG?i=74&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.10.1867 ст.
Сын: Рудоменко Яков Авксентьевич
Мать ребёнка: Рудоменко Анисья Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MH-K?i=555&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.11.1897