Чернцова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти31.01.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернцова) Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Чернцов Петр Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернцов Петр Авдеев
Рождение ребёнка
21.02.1812
Сын: Чернцов Иван Петров
Отец ребёнка: Чернцов Петр Авдеев
Смерть
31.01.1816
27 лет горячкой
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ченцов Иоаким Казак Кр. Полуденной Петров
Отец ребёнка: Чернцов Петр Авдеев