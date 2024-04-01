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Чернцова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

31.01.1816

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернцова) Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Чернцов Петр Авдеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Петр Авдеев

Рождение ребёнка
21.02.1812

Сын: Чернцов Иван Петров

Отец ребёнка: Чернцов Петр Авдеев

Смерть
31.01.1816
27 лет горячкой
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ченцов Иоаким Казак Кр. Полуденной Петров

Отец ребёнка: Чернцов Петр Авдеев

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