Грек Авдотья
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Андревна
Отец ребёнка: Грек Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Сын: Грек Петр Иванович
Отец ребёнка: Грек Иван Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно