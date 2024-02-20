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Грек Авдотья

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Андревна

Отец ребёнка: Грек Иван Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Грек Петр Иванович

Отец ребёнка: Грек Иван Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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