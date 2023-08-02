Шаповалова Пелагея Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова Пелагея Денисовна

Шаповалова Пелагея Денисовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Александр Романович

Рождение ребёнка
12.01.1920

Дочь: (Шаповалова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Романович

Рождение ребёнка
16.07.1922

Дочь: (Шаповалова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шаповалов Александр Романович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.