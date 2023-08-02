Шаповалова Пелагея Денисовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1920
Дочь: (Шаповалова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Романович
Рождение ребёнка
16.07.1922
Дочь: (Шаповалова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шаповалов Александр Романович
Смерть
Неизвестно