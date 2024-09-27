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Акулина Трифоновна

Место рождения

Городищи, Сандыревская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Городищи, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дроздов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Дроздов Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Дроздов Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Потапова (Дроздова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Дроздов Тимофей Федорович

Смерть
Неизвестно

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