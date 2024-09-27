Акулина Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Дроздов Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Дроздов Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Потапова (Дроздова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Дроздов Тимофей Федорович
Смерть
Неизвестно