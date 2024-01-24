Горбачев Селиверст Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачев Селиверст Васильевич

Горбачев Селиверст Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Горбачев Василий Федорович

Мать: не указана

Смерть
1779
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close