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Горбачев Селиверст Васильевич
Горбачев Селиверст Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1711
Дата смерти
1779
Пол
Мужской
Отец
Горбачев Василий Федорович
1678 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец:
Горбачев Василий Федорович
Мать: не указана
Смерть
1779
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