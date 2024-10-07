Башкиров Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1878
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Башкиров Пётр Романович
Мать: Башкирова Мария Ефимовна
Дочь: (Башкирова) Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Сын: Башкиров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Дочь: (Башкирова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Сын: Башкиров Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Сын: Башкиров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Дочь: (Башкирова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Сын: Башкиров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Сын: Башкиров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна
Сын: Башкиров Семён Алексеевич
Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна