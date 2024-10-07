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Башкиров Алексей Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1878

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1878

Отец: Башкиров Пётр Романович

Мать: Башкирова Мария Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
18.03.1878
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
26.11.1900

Жена: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1902

Дочь: (Башкирова) Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Башкиров Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Башкиров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: (Башкирова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Башкиров Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Башкиров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1909

Дочь: (Башкирова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Сын: Башкиров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Башкиров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Башкиров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Башкиров Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Башкирова (Ходикова) Ефросинья Емельяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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