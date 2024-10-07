Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Яков Федорович
Мать: Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Наумович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Наумович
Рождение ребёнка
24.04.1863
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Наумович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Наумович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Наумович
Рождение ребёнка
07.05.1874
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Наумович
Рождение ребёнка
19.07.1875
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Наумович
Смерть
Неизвестно