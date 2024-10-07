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Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Яков Федорович

Мать: Домна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Наумович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Наумович

Рождение ребёнка
24.04.1863

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Наумович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Наумович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Наумович

Рождение ребёнка
07.05.1874

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Наумович

Рождение ребёнка
19.07.1875

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Наумович

Смерть
Неизвестно

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