Мешавкина (Икрина) Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1941
Дата смерти31.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941
Отец: Икрин Михаил Григорьевич
Мать: Икрина Фаина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Генадьевна
Отец ребёнка: Жеребцов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкова Геннадьевна
Отец ребёнка: Жеребцов Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2020
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Голенищево, Красноуфимский округ, Свердловская область