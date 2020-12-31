Мешавкина (Икрина) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешавкина (Икрина) Маргарита Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1941

Дата смерти

31.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: Икрин Михаил Григорьевич

Мать: Икрина Фаина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешавкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Генадьевна

Отец ребёнка: Жеребцов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкова Геннадьевна

Отец ребёнка: Жеребцов Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Геннадий Васильевич

Смерть
31.12.2020
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Голенищево, Красноуфимский округ, Свердловская область
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