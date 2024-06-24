Тимерханов Радик Галиевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1977
Сын: Тимерханов Тимур Радикович
Мать ребёнка: Тимерханова (Самигуллина) Гулиса Хузиахметовна
Рождение ребёнка
05.04.1980
Дочь: Тимерханова (Тимерханова) Лиана Радиковна
Мать ребёнка: Тимерханова (Самигуллина) Гулиса Хузиахметовна