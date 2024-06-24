Тимерханов Радик Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимерханов Радик Галиевич

Тимерханов Радик Галиевич

avatar

Место рождения

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимерханова (Самигуллина) Гулиса Хузиахметовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1977

Сын: Тимерханов Тимур Радикович

Мать ребёнка: Тимерханова (Самигуллина) Гулиса Хузиахметовна

Рождение ребёнка
05.04.1980

Дочь: Тимерханова (Тимерханова) Лиана Радиковна

Мать ребёнка: Тимерханова (Самигуллина) Гулиса Хузиахметовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.