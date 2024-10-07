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Марк Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Курбатов Иван Иванович

Мать: Евдокия Сафроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Антип Маркович

Мать ребёнка: Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лукьян Маркович

Мать ребёнка: Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно

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