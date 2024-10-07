Марк Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Курбатов Иван Иванович
Мать: Евдокия Сафроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1737
Сын: Антип Маркович
Мать ребёнка: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Лукьян Маркович
Мать ребёнка: Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно