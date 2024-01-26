Хромов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1975

Сын: Хромов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1979

Сын: Хромов Сергей

Мать ребёнка: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие

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