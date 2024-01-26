Хромов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1975
Мать ребёнка: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1979
Сын: Хромов Сергей
Мать ребёнка: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие