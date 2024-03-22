Агафонов Лукьян Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Лукьян Михайлович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Агафонов Михаил

Мать: Агафонова Анна Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1792 ст.

Сын: Агафонов Куприян Лукьянович

Мать ребёнка: Агафонова Соломонида Григорьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1815 ст.

Сын: Шикин Яков Лукьянович

Мать ребёнка: Агафонова Соломонида Григорьевна

Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Соломонида Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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