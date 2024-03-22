Агафонов Лукьян Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Агафонов Михаил
Мать: Агафонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1792 ст.
Сын: Агафонов Куприян Лукьянович
Мать ребёнка: Агафонова Соломонида Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1815 ст.
Мать ребёнка: Агафонова Соломонида Григорьевна
Красный Вал, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно