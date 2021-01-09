Бойченко (Давидкина) Галина
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Дата рождения1946
Дата смерти09.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Бракосочетание
Около 1962
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойченко Василий Николаевич
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
09.01.2021
Россия Краснодарский кр.,г.Приморско-Ахтарск
Причина смерти: Болезнь-коронавирус
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., г.Приморско-Ахтарск