Бойченко (Давидкина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко (Давидкина) Галина

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный

Дата рождения

1946

Дата смерти

09.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Бракосочетание
Около 1962

Муж: Бойченко Василий Николаевич

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойченко Василий Николаевич

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
09.01.2021
Россия Краснодарский кр.,г.Приморско-Ахтарск
Причина смерти: Болезнь-коронавирус
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., г.Приморско-Ахтарск
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