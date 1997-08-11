Шмелева (Харина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1927
Дата смерти11.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1947
Сын: Шмелев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шмелев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1951
Сын: Шмелев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Шмелев Александр Васильевич
Смерть
11.08.1997
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область