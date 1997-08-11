Шмелева (Харина) Анна Федоровна 30.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмелева (Харина) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1927

Дата смерти

11.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927

Отец: Харин Федор Ефимович

Мать: Харина (Морозова) Ефросинья Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1947

Сын: Шмелев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шмелев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1951

Сын: Шмелев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Шмелев Александр Васильевич

Смерть
11.08.1997
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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