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Хитяев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1951

Отец: Хитяев Николай Иванович

Мать: Хитяева (Безрукова) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
?.09.1973

Сын: Хитяев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1974

Дочь: Деревягина (Хитяева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1975

Дочь: Симулкина (Хитяева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1984

Сын: Хитяев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна

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