Хитяев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1973
Сын: Хитяев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1974
Дочь: Деревягина (Хитяева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1975
Дочь: Симулкина (Хитяева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1984
Сын: Хитяев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Хитяева (Антохина) Надежда Алексеевна