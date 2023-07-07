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(Бабкина) Анжела Сергеевна
(Бабкина) Анжела Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бабкин Сергей Иванович
1963 г.р.
Мать
Бабкина Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бабкин Сергей Иванович
Мать:
Бабкина Людмила
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