(Растренкина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Растренкина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Растренкинъ Савелий

Мать: Растренкинъ Ефросинья Сидорова

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