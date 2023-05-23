von Liewen Bernhard Berent
Место рожденияНе указано
Дата рождения1590
Дата смерти1649
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1625
Сын: Von Liewen A. Parmel Bernhard Otto
Мать ребёнка: Von Ungern Sternberg// Liwe (von Liewen) Gertrud Elisabet
Viro, Estland
Бракосочетание
24.07.1626
Ehepartner: Otto V von Ungern, a. Linden (E.) u. Orellen geb. von Ungern
Работа или профессия
Неизвестно
Lantmarskalk
Похороны
1649
Goldenbeck(Kullamaa), Läänemaa, Estland
Смерть
1649
Estland