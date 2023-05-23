von Liewen Bernhard Berent — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Liewen Bernhard Berent

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1590

Дата смерти

1649

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1595 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1625

Сын: Von Liewen A. Parmel Bernhard Otto

Мать ребёнка: Von Ungern Sternberg// Liwe (von Liewen) Gertrud Elisabet

Viro, Estland
Бракосочетание
24.07.1626

Жена: Von Ungern Sternberg// Liwe (von Liewen) Gertrud Elisabet

Ehepartner: Otto V von Ungern, a. Linden (E.) u. Orellen geb. von Ungern
Работа или профессия
Неизвестно
Lantmarskalk
Похороны
1649
Goldenbeck(Kullamaa), Läänemaa, Estland
Смерть
1649
Estland
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