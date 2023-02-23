Жирнов Петр Иванович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1831
Дата смерти12.05.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1852
Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Петровна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1909
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния