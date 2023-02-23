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Жирнов Петр Иванович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

12.05.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1852

Сын: Жирнов Мирон Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Прасковья Петровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирнова Прасковья Петровна

Смерть
12.05.1909
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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