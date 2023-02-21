Голова (Забродина) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1852 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.11.1852 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1865 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Кротова Мария Никитична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно