Голова (Забродина) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голова (Забродина) Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забродин Афанасий Александрович

Мать: Забродина Варвара Сергеевна

Бракосочетание
02.11.1852 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Жевнево, Истра, Московская область
Бракосочетание
02.11.1852 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1863

Сын: Голов Василий Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Голов Владимир Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Кротова Мария Никитична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жевнево, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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