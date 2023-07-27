Рышкова (Рышкова) Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Рышкова) Ирина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

30.10.1822

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1801

Сын: Рышков Александр Семенов

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1803

Сын: Рышков Кондратий Семенов

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1804

Дочь: Евфимия Семенова

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1808

Дочь: Татиана Семенова

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1809

Дочь: Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1810

Сын: Рышков Евграф Семенов

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1812

Сын: Рышков Стефан Семенов

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1814

Дочь: Соломония Семенова

Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Семен Тарасов

Смерть
30.10.1822
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: от истерики
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