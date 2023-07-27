Рышкова (Рышкова) Ирина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти30.10.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1801
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
10.03.1803
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
12.07.1804
Дочь: Евфимия Семенова
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
17.01.1808
Дочь: Татиана Семенова
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
16.08.1809
Дочь: Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
09.12.1810
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
29.07.1812
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Рождение ребёнка
10.08.1814
Дочь: Соломония Семенова
Отец ребёнка: Рышков Семен Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рышков Семен Тарасов
Смерть
30.10.1822
Причина смерти: от истерики