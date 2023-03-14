Золотухин Никон Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Никон Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Мария Никонова

Мать ребёнка: Золотухина Анастасия Федотьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Николай Никонов

Мать ребёнка: Золотухина Анастасия Федотьевна

Смерть
Неизвестно
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