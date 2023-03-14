Золотухин Никон Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Мария Никонова
Мать ребёнка: Золотухина Анастасия Федотьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Николай Никонов
Мать ребёнка: Золотухина Анастасия Федотьевна
Смерть
Неизвестно