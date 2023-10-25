Кузнецов БОРИС СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Кузнецов СЕРГЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1930

Сын: Кузнецов АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: Кузнецова ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА

Смерть
Неизвестно
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