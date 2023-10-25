Кузнецов БОРИС СЕРГЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Кузнецов СЕРГЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1930
Сын: Кузнецов АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Мать ребёнка: Кузнецова ЕВДОКИЯ ДАВЫДОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно