Шишкина Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1903

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Шишкин Никита Иванов

Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Шишкин Иван Никитин

Отец ребёнка: Шишкин Никита Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Шишкин Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Никита Иванов

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