Шишкина Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1903
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Шишкин Никита Иванов
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Шишкин Иван Никитин
Отец ребёнка: Шишкин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Шишкин Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин Никита Иванов