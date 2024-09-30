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Плесовских Ерофей Петрович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Плесовских Пётр Кондратьевич

Мать: не указана

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Кондратей Плесовских 60 выехали в деревню Новой Заимки Черторойской дети написанные по реви... Показать все
Смерть
Неизвестно

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