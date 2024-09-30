Плесовских Ерофей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Плесовских Пётр Кондратьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Кондратей Плесовских 60 выехали в деревню Новой Заимки Черторойской дети написанные по реви... Показать все
Смерть
Неизвестно