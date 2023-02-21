Харитонский (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
189
Дочь: Вепринский Роза Моисеевна
Отец ребёнка: Харитонский Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонский Лейб Моисеевич
Отец ребёнка: Харитонский Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитонский Моисей
Смерть
Неизвестно