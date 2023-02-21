Харитонский (?) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонский (?) ?

Харитонский (?) ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
189

Дочь: Вепринский Роза Моисеевна

Отец ребёнка: Харитонский Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонский Лейб Моисеевич

Отец ребёнка: Харитонский Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонский Моисей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close