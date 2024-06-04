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Шаповалов Кузьма Афанасьев

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Шаповалов Афонасий Сидоров

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1844

Дочь: (Шаповалова) Марфа Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Шаповалова) Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Шаповалова) Степанида Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Березина (Шаповалова) Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Марченкова (Шаповалова) Параскева Ст. Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1866

Дочь: (Шаповалова) Параскева Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаповалов Козьма Кузьмин

Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1876

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