Шаповалов Кузьма Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Шаповалов Афонасий Сидоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1844
Дочь: (Шаповалова) Марфа Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Шаповалова) Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Шаповалова) Степанида Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Березина (Шаповалова) Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Марченкова (Шаповалова) Параскева Ст. Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
24.10.1866
Дочь: (Шаповалова) Параскева Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Шаповалова Евдокия (Авдотья) Иванова
Смерть
После 1876