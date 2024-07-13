Усков Михаил Прохорович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усков Михаил Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Усков Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Ускова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Усков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ускова Мария Максимовна

Смерть
1973

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