Усков Михаил Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Усков Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Ускова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Усков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ускова Мария Максимовна
Смерть
1973