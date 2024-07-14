Зайцева Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зайцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Зайцева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Зайцев Яков Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно