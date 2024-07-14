Зайцева Надежда Григорьевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зайцев Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зайцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Зайцева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зайцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Афанасьевич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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