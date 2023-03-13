Сурина Агафья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Агафья Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Часова Анна

Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ

Раменка, Хмелевка
Рождение ребёнка
1747

Сын: Суринъ Кузьма

Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ

Раменка, Хмелевка
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ

Раменка, Хмелевка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суринъ Агапитъ

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