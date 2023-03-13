Сурина Агафья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Часова Анна
Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ
Раменка, Хмелевка
Рождение ребёнка
1747
Сын: Суринъ Кузьма
Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ
Раменка, Хмелевка
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ
Раменка, Хмелевка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Суринъ Агапитъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суринъ Агапитъ