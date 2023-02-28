Коротецков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1870
Бракосочетание
27.10.1895
Рождение ребёнка
16.09.1900
Сын: Коротецков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Коротецкова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Коротецкова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Коротецкова Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно