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Коротецков Василий Иванович

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Место рождения

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

28.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1870

Отец: Коротецков Иван Семенович

Мать: Коротецкова Анна Фёдоровна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Бракосочетание
27.10.1895

Жена: Коротецкова Татьяна Владимировна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1900

Сын: Коротецков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Коротецкова Татьяна Владимировна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Коротецкова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Коротецкова Татьяна Владимировна

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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