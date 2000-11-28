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Белкин Андрей Александрович
Белкин Андрей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.2000
Пол
Мужской
Отец
Белкин Александр Викторович
1970 г.р.
Мать
Белкина (Медведь) Екатерина Ивановна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2000
Отец:
Белкин Александр Викторович
Мать:
Белкина Екатерина Ивановна
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