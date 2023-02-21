Литвинова (Черевко) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Черевко) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1979

Дочь: Дорожинская Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Литвинов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1980

Сын: Литвинов Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Литвинов Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Юрий Николаевич

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