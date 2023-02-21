Литвинова (Черевко) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1979
Дочь: Дорожинская Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Литвинов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1980
Сын: Литвинов Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: Литвинов Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно