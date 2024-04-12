Икрина (Намятова) (Намятова) Марья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Намятова) (Намятова) Марья Яковлева

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Намятов Яков

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.10.1805

Муж: Икрин Александр Стефанов

Рождение ребёнка
06.10.1807

Дочь: Пелагия Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1809

Сын: Икрин Платон Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1812

Дочь: Дарья Стефанова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1813

Сын: Икрин Димитрий Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1815

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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