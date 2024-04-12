Икрина (Намятова) (Намятова) Марья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Намятов Яков
Бракосочетание
31.10.1805
Рождение ребёнка
06.10.1807
Дочь: Пелагия Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
16.11.1809
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
10.03.1812
Дочь: Дарья Стефанова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
14.05.1813
Сын: Икрин Димитрий Александров
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
24.01.1815
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Стефанов
Смерть
Неизвестно