Пироженко Акилина Федоровна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Акилина Федоровна

Пироженко Акилина Федоровна

Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Пироженко Яков Андреевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1876

Дочь: (Пироженко) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пироженко Яков Андреевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1879

Сын: Пироженко Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Пироженко Яков Андреевич

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.