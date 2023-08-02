Пироженко Акилина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1874
Рождение ребёнка
06.09.1876
Дочь: (Пироженко) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пироженко Яков Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1879
Сын: Пироженко Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Пироженко Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно